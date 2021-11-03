Минздрав рассказал, сколько жителей Коми привились в нерабочие дни

В Минздраве Коми, заявили, что из-за введения нерабочих дней темпы вакцинации населения увеличились.

О возможных нерабочих днях стало известно 21 октября. В период 21 по 28 октября первый компонент получили – 10261, завершили вакцинацию – 7495 человек. С 26 октября по 2 ноября первый компонент получили – 12590, завершили вакцинацию – 8800 человек. В первые 2 дня нерабочих дней (1.11 и 2.11) первый компонент получили – 4721, завершили вакцинацию – 3356 человек.

В предыдущую неделю с 14 по 21 октября первый компонент получили лишь 6186, завершили вакцинацию – 5426 человек.