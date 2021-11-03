Мальчика, который пострадал в резонансном ДТП в Сыктывкаре, выписали из больницы

8-летнего мальчика, которого сбила Ирина Шеремет на перекрестке Орджоникидзе и Октябрьского проспекта, 2 ноября выписали из больницы. Об этом со ссылкой на Минздрав пишет БНК.
Ребенок месяц провел в стационаре. В декабре он снова вернется в больницу на контрольное обследование: врачи посмотрят, как срослись кости ноги и при необходимости проведут реабилитацию.
Напомним, что ДТП произошло 1 октября около 7.00. Женщина 1969 года рождения за рулем Suzuki Grand Vitara ехала по Октябрьскому проспекту. При повороте на улице Орджоникидзе она сбила ребенка, который переходил дорогу на зеленый свет.
После наезда женщина продолжила движение в сторону улицы Элеваторная. Не справившись с управлением, водитель выехала на тротуар, где сбила женщину. После она поехала прямо и на перекрестке с улицей Элеваторной столкнулась с Volkswagen.