Мальчика, который пострадал в резонансном ДТП в Сыктывкаре, выписали из больницы

8-летнего мальчика, которого сбила Ирина Шеремет на перекрестке Орджоникидзе и Октябрьского проспекта, 2 ноября выписали из больницы. Об этом со ссылкой на Минздрав пишет БНК.

Ребенок месяц провел в стационаре. В декабре он снова вернется в больницу на контрольное обследование: врачи посмотрят, как срослись кости ноги и при необходимости проведут реабилитацию.

Напомним, что ДТП произошло 1 октября около 7.00. Женщина 1969 года рождения за рулем Suzuki Grand Vitara ехала по Октябрьскому проспекту. При повороте на улице Орджоникидзе она сбила ребенка, который переходил дорогу на зеленый свет.