Спецоперация в центре Сыктывкара: спецназ вломился в наркопритон через балкон и дверь

Сотрудникаи отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по городу Сыктывкару выявили организатора наркопритона.

Установлено, что местный житель 1984 года рождения систематически предоставлял жилое помещение для потребления наркотических средств наркозависимым лицам из числа знакомых. В качестве вознаграждения за использование жилого помещения он получал от гостей наркотики.

Подозреваемый был задержан в своей квартире, расположенной в центре Сыктывкара, с помощью бойцов отряда специального назначения «Гром». Кроме хозяина в помещении находился один из потребителей. Медицинское освидетельствование показало, что оба они находились в состоянии наркотического опьянения.