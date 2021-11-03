Можно ли в Сыктывкаре купить QR-код и сколько он стоит: расследование «Про Города»

В Сыктывкаре, как и во многих других городах есть люди, которые готовы пойти на серьезное преступление и подделать документы о вакцинации. Портал PG11.ru провел расследование и узнал, сколько стоит купить QR-код и что для этого нужно.
Мы связались с тремя продавцами, и цена везде отличается: 7500 рублей, 4500 рублей и 3000 рублей. Все продавцы уверяют, что работают с врачами и по документам невозможно понять, что сертификаты поддельные.
Кто-то предлагает сделать только бумажный сертификат, другие - с внесением в базы Госуслуг.
Стоит помнить, что за подделку сертификата о вакцинации ответственность грозит не только тем, кто продает, но и тем, кто покупает. Ответственность может наступить по ч. 3 ст. 327 УК РФ, предусматривающей наказание (ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года) за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта, либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей.