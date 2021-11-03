Можно ли в Сыктывкаре купить QR-код и сколько он стоит: расследование «Про Города»

В Сыктывкаре, как и во многих других городах есть люди, которые готовы пойти на серьезное преступление и подделать документы о вакцинации. Портал PG11.ru провел расследование и узнал, сколько стоит купить QR-код и что для этого нужно.

Мы связались с тремя продавцами, и цена везде отличается: 7500 рублей, 4500 рублей и 3000 рублей. Все продавцы уверяют, что работают с врачами и по документам невозможно понять, что сертификаты поддельные.