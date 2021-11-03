Министр образования Коми ответила на вопрос о переводе школы на дистант

– Нет! Целенаправленная подготовка к повсеместному переходу на дистанционное обучение в Коми не планируется и не проводится. Более того, мы не рассматриваем даже сам вопрос общего перевода как школ, так и техникумов, колледжей на такую форму обучения, – отметила министр.

Наталья Якимова напомнила, что образовательный процесс начался с 1 сентября в традиционном очном режиме для всех обучающихся. В первой четверти имелись единичные случаи введения карантинных мероприятий в отдельных классах/группах/школах/техникумах в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на основании постановлений Роспотребнадзора. И временный переход на дистанционное обучение в этом случае был вынужденной мерой, которая призвана сохранить здоровье всех участников образовательных отношений. Министр отметила, что по такой же схеме учебные заведения будут работать и дальше.