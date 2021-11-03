Выяснилось, на сколько поднимут стоимость коммуналки в Коми в 2022 году

Как следует из документа на портале правовой информации, в Коми в первом полугодии 2022 года плата за услуги ЖКХ индексироваться не будет. А во втором полугодии она поднимется на 4,1%.

Всего по регионам индексация составит от 2,9% до 6,5%. В 2021 году средний размер индексации тарифов на коммунальные услуги в России не превысил 3,3%.

Согласно Жилищному кодексу РФ, плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную и горячую воду, электрическую и тепловую энергию, газ, в том числе бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод и обращение с твердыми коммунальными отходами.