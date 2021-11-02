В Коми всю ночь тушили пожар в жилом доме, есть погибший

Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в усинском поселке Парма поступило 1 ноября в 0.26. Первые подразделения были на месте уже через 3 минуты. На момент их прибытия здание было охвачено огнем.

В 04.04 пожар был локализован. В 05.26 открытое горение ликвидировали. В ходе тушения на месте пожара было обнаружено тело мужчины 1992 г.р. В результате пожара уничтожен дом на площади 300 м2.

Пожар тушили 16 человек личного состава и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается дознавателями Госпожнадзора.

