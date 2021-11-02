Сыктывкарцев на 6 часов заперли в самолете в Нижнем Новгороде

Рейс Сыктывкар-Москва с бортовым номером UT376 не долетел до места назначения. Самолет сел в Нижнем Новгороде.

Как отмечают пассажиры самолета из Сыктывкара, их держат на борту уже больше шести часов. Причин приземления и такой задержки персонал, по словам горожан, не объясняет. От аэропорта тоже никаких комментариев пассажиры не дождались.