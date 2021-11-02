Сыктывкарцев на 6 часов заперли в самолете в Нижнем Новгороде

Рейс Сыктывкар-Москва с бортовым номером UT376 не долетел до места назначения. Самолет сел в Нижнем Новгороде.
Как отмечают пассажиры самолета из Сыктывкара, их держат на борту уже больше шести часов. Причин приземления и такой задержки персонал, по словам горожан, не объясняет. От аэропорта тоже никаких комментариев пассажиры не дождались.
- Нас не кормят, говорят, ничего нет. Недавно нас отбуксировали на стоянку, но на этом все. В аэропорту уже очередь из самолетов. У нас заканчивается вода, пошел уже девятый час нашего пребывания в самолете, - поделился собеседник «Про Города».
Как оказалось, все дело в погоде в Москве. Столицу накрыло мощным туманом, из-за чего аэропорты не сумели принять рейсы, поэтому их посадили в Нижнем Новгороде. «Про Город Нижний Новгород» пишет, что их аэропорт принял больше 32 самолетов, на которых суммарно находилось больше 1 200 человек. Также наши коллеги дополнили, что аэропорты Москвы возобновляют штатный режим работы, и скоро рейсы вылетят по месту назначения.