Как бизнес Коми может получить субсидии за нерабочие дни: инструкция

Субсидия разовая, предоставляется в размере минимальной оплаты труда (12 792 рублей) на каждого сотрудника организации и самого предпринимателя. Заявку на нее необходимо подать с 1 ноября по 15 декабря. Деньги перечислят в течение восьми рабочих дней.

Чтобы получить субсидию, предприниматель или организация по состоянию на 10 июля 2021 года должны быть включены в Единый реестр субъектов МСП, либо в реестр СОНКО и основной вид деятельности организации, указанный в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на эту дату должен относиться к наиболее пострадавшим отраслям. Фирма или предприниматель не должен находиться в процессе ликвидации или банкротства. Также у субъекта бизнеса не должно быть задолженности, превышающей 3 тысячи рублей по состоянию на 1 июля 2021 года.

Проверить, имеет ли организация или предприниматель право на субсидию можно дистанционно. Достаточно ввести ИНН налогоплательщика в специальный раздел на сайте налоговой службы.