Сыктывкарцев пугают сообщениями о банде педофилов

Как говорится в ориентировке, которую пересылают друг другу горожане, охотники за детьми ездят по дворам столицы и заманивают несовершеннолетних в свои авто. Они просят детей поймать животных, выпавших из окна машины, – котенка или щенка.

Однако эта информация – фейк. Подобные сообщения периодически появляются практически во всех регионах России. Так, такие же ориентировки замечали в Воронеже, в Тюмени, в Кирове, в Нижнем Новгороде. Более того, информация о банде педофилов несколько раз распространялась и в Сыктывкаре, причем первый раз новость об этом на нашем сайте появилась еще в 2012 году.

Тем не менее, с детьми все же стоит проводить разговоры об опасностях, которые могут быть на улице. Вот несколько правил безопасного поведения, которые нужно рассказать ребенку: