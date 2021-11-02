Сыктывкарцев пугают сообщениями о банде педофилов

Как говорится в ориентировке, которую пересылают друг другу горожане, охотники за детьми ездят по дворам столицы и заманивают несовершеннолетних в свои авто. Они просят детей поймать животных, выпавших из окна машины, – котенка или щенка.
Однако эта информация – фейк. Подобные сообщения периодически появляются практически во всех регионах России. Так, такие же ориентировки замечали в Воронеже, в Тюмени, в Кирове, в Нижнем Новгороде. Более того, информация о банде педофилов несколько раз распространялась и в Сыктывкаре, причем первый раз новость об этом на нашем сайте появилась еще в 2012 году.
Тем не менее, с детьми все же стоит проводить разговоры об опасностях, которые могут быть на улице. Вот несколько правил безопасного поведения, которые нужно рассказать ребенку:
- Обозначьте маршрут ребенка от дома до школы, запоминая при этом дорожные знаки и ориентиры.
- Не уходить из учебного заведения с незнакомыми людьми, даже если они ссылаются на знакомство с вами.
- Также не следует показывать дорогу и провожать незнакомцев до места, если они интересуются, как найти тот или иной дом.
- Соглашаться пойти посмотреть с ними что-либо интересное, например, котят, щенков, мультики, машинки. Ребенок должен ответить категорическим отказом.
- Объясните ребенку, что он не должен приглашать незнакомцев к себе домой. А если его насильно пытаются куда-то увести, он должен громко кричать, кусаться, говорить неправду.
- Разъясните, что не будет ничего страшного, если под угрозой он отдаст курточку, кепку или другие вещи - дети часто боятся, что их за это будут ругать дома.