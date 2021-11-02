Что ждет водителей в ноябре: основные изменения в законах

С 1 ноября нынешнего года для российских водителей вступят в силу несколько важных изменений, связанных со штрафами, отзывными кампаниями и работой в такси. Основные поправки в законодательстве собрал журнали SoManyHorses.
Так, «Почта России» перестанет с 1 ноября присылать «письма счастья» автолюбителям с помощью личного кабинета. В электронной форме штрафы начнут рассылать представители портала «Госуслуги Авто». Прекращение информирования водителей связано со вступлением в силу постановления правительства № 947, согласно которому все штрафы в электронной форме должны доставляться и вручаться исключительно через портал госуслуг. При этом автомобилист может получать постановления в бумажном виде только в том случае, если он не зарегистрирован на госуслугах, отказался принимать штрафы в электронном виде или же не открывал уведомление более семи дней.
Самой обсуждаемой темой для автомобилистов по-прежнему остаётся техосмотр. В первой половине ноября Госдума планирует рассмотрение и утверждение законопроекта об отмене обязательного технического осмотра для физлиц. При утверждении документа владельцы легковых авто и мотоциклов будут проходить ТО исключительно при их регистрации в Госавтоинспекции, а также при изменении конструктивных особенностей, если машина сошла с конвейера более четырёх лет назад.
Кроме того, в этом же месяце Государственная Дума рассмотрит законопроект, предусматривающий запрет на работу в такси для имеющих судимости за ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за убийство, изнасилование или грабеж. Причём этот запрет распространится и на водителей общественного транспорта. Также при регистрации ИП для работы в такси или пассажирских перевозках предлагается в обязательном порядке требовать справку об отсутствии судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям. Если законодательную инициативу одобрят, то её внесут в Трудовой кодекс и она может вступить в силу с 1 сентября 2022 года.
Отдельно напоминают, что сейчас наступает последний месяц, отведенный для уплаты транспортного налога за 2020 год: срок уплаты — до 1 декабря, а после этого времени начнут начисляться пени. Документ для оплаты можно получить в МФЦ или в электронном виде в личном кабинете на официальном сайте ФНС.