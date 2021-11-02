Что ждет водителей в ноябре: основные изменения в законах

С 1 ноября нынешнего года для российских водителей вступят в силу несколько важных изменений, связанных со штрафами, отзывными кампаниями и работой в такси. Основные поправки в законодательстве собрал журнали SoManyHorses.

Так, «Почта России» перестанет с 1 ноября присылать «письма счастья» автолюбителям с помощью личного кабинета. В электронной форме штрафы начнут рассылать представители портала «Госуслуги Авто». Прекращение информирования водителей связано со вступлением в силу постановления правительства № 947, согласно которому все штрафы в электронной форме должны доставляться и вручаться исключительно через портал госуслуг. При этом автомобилист может получать постановления в бумажном виде только в том случае, если он не зарегистрирован на госуслугах, отказался принимать штрафы в электронном виде или же не открывал уведомление более семи дней.

Самой обсуждаемой темой для автомобилистов по-прежнему остаётся техосмотр. В первой половине ноября Госдума планирует рассмотрение и утверждение законопроекта об отмене обязательного технического осмотра для физлиц. При утверждении документа владельцы легковых авто и мотоциклов будут проходить ТО исключительно при их регистрации в Госавтоинспекции, а также при изменении конструктивных особенностей, если машина сошла с конвейера более четырёх лет назад.