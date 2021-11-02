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Глава ГИБДД по Коми рассказал, где в Сыктывкаре установят новые светофоры

Глава ГИБДД по Коми рассказал, где в Сыктывкаре установят новые светофорыФото из архива pg11.ru

Глава ГИБДД по Коми Андрей Перловас рассказал, какие способы снизить аварийность на дорогах считаются приоритетными в республике. 

По его словам, принудительное снижение скорости, например, лежачие полицейские, негативно влияют на городской трафик. Поэтому вместо них стоит оборудовать светофоры с кнопкой. Их планируется установить у новой школы и у ЖК «Атлантида». 

Как объяснил Андрей Перловас, наличие существующих лежачих полицейских обуславливается двумя вещами. У учебных заведений это регламентировано ГОСТом. Остальные же устанавливались исходя из того, какие технические возможности были на тот момент. 

Также главный автоинспектор региона считает, что снижение нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч не приводит к уменьшению ДТП, поэтому такая мера считается нецелесообразной.

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