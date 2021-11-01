Овнов ждет испытание, а Стрельцов - перемены: гороскоп на 2 ноября

Судьба предлагает вам пройти испытание на устойчивость физическую, психологическую и моральную. В ваших интересах получить только пятерку! Тем более что, когда все наладится, вам снова придется взять на себя привычный груз проблем родственников и друзей. Ведь без вашей помощи им действительно не обойтись. Помните, что тем, кто умеет пользоваться дружеской, деловой и финансовой поддержкой, будет легко найти спонсоров, получить необходимую протекцию.

Не исключено, что вы откроете в себе целительские способности и научитесь не только регулировать деятельность собственного организма, но и помогать другим. Особенно тщательно выбирайте эскулапа, которому собираетесь доверить свое здоровье, и перепроверяйте поставленные диагнозы.

Близнецы

Вы вступили в счастливый период - успех может сопровождать все ваши дела. Предстоящая поездка обещает быть не просто интересной, но и выгодной. Будущее деловое сотрудничество чрезвычайно плодотворно. Однако с принятием кардинальных решений следует повременить.

Рак

Ваши отношения с домашними вполне стабилизируются и наполнятся тихим взаимным удовлетворением. Вероятны домашние хлопоты. Главное – сохранить внутреннее равновесие и уверенность в своих силах. Обратите внимание на здоровье, берегите нервы.

Лев

Благоприятное время для обращения в государственные учреждения, общественные организации и правоохранительные и другие органы власти. Если вы разорвали все отношения с партнером, то вопросы по этому поводу будут закрыты именно сегодня. Однако, покончив со старыми ошибками, не наделайте новых.

Дева

Усиливаются жизненный потенциал, сексуальность, личное обаяние. Благоприятно общение с друзьями, любовные свидания, творческие искания, интимные отношения. В решении любых вопросов сосредоточьтесь на главном и не отвлекайтесь на мелочи.

Весы

Благоприятный день для положительных изменений в служебном положении, обращения к начальству, в государственные учреждения или общественно-правовые организации. Ваши коммуникабельность и талант располагать к себе окружающих помогут добиться высоких результатов. Однако не ставьте перед собой глобальных задач: сложные дела не решаются в один день. Сон исполнится, если снился дважды или многократно. Овцы, ягнята во сне – к новостям, влекущим изменения в жизни.

Скорпион

Хороший день во всех отношениях. Ваши активность и деловитость будут отмечены начальством или партнерами по бизнесу. Хороший день для завершения дел, анализа пройденного пути, общения с близким человеком.

Стрелец

Вероятные перемены, которые произойдут в вашей жизни, могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску. Во избежание финансовых потерь или нервного стресса лучше отказаться от активности во всех делах.

Козерог

Хорошо продуманные действия обязательно принесут успех. Обратите внимание на отношения с друзьями, соседями, дальними родственниками – не исключены происки недругов. Благоприятны физические упражнения, поездки или прогулки, активный отдых. Излишняя мнительность или кажущееся невнимание со стороны партнера могут привести к недоразумениям в личной жизни.

Водолей

Один из чистых дней. Вероятны гармоничные семейные отношения, радость и взаимное удовлетворение между влюбленными, согласие между партнерами. Удачный день для восхождения по служебной лестнице. Общение с посторонними не должно идти дальше нейтральных тем.

Рыбы

День обещает быть ярким и запоминающимся. Доброта и великодушие помогут установить доверительные отношения с партнерами. День благоприятен для путешествий, поездок, физических нагрузок, активного отдыха, водных процедур. Положение планет неблагоприятно для торговых и коммерческих операций.