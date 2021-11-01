Средняя зарплата в Коми составила больше 56 тысяч рублей

Так, среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 56 516 рублей. По сравнению с таким же периодом прошлого года она выросла на 1,8%.

Самые большие зарплаты были у работников нефтяной и газовой отрасли. Их средний заработок составил 122,2 тысячи рублей. Чуть поменьше у работников сферы транспортировки и хранения - 82,7 тысячи рублей. На третьем месте оказалась сфера научных исследований и разработок - ее представители зарабатывают 73 тысячи рублей.

Также высокие зарплаты зафиксированы у сотрудников финансовой и страховой сферы (69,9 тысяч рублей) и области информации и связи (64,6 тысячи рублей). А вот в отрасли образования средняя зарплата в августе составила 32,2 тысячи рублей. Врачи и соцработники в среднем получали 50,1 тысяч рублей, работники сферы культуры и спорта - 41,4 тысяч рублей.