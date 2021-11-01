В Сыктывкаре установят светофоры, у которых светятся опоры

Такие г-образные опоры дублируют сигналы светофора, привлекая издалека внимание водителей и пешеходов. По мнению специалистов, подобное световое решение — эффективный психологический фактор, сдерживающий пешехода и водителя от возможного нарушения правил дорожного движения. Исследования показали, что даже при обильных осадках или тумане автомобилист видит сигнал светофора и успевает вовремя остановить машину.

По словам главного энергетика Александра Лахтионова, светодиодными лентами, как правило, оснащают устройства на наиболее аварийных участках улично-дорожной сети. В первую очередь выбирают места, где по невнимательности водителей происходит наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий.

В экспериментальном порядке специалисты предприятия уже установили такую опору на перекрестке улицы Орджоникидзе и Октябрьского проспекта.