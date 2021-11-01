Пьяные дебоши и тусовки круглый день: репортаж из самого "худшего двора" Сыктывкара

На месте нас встретила одна из местных жителей - Татьяна Баракова. Она рассказала, что во дворе действительно много проблем: не хватает парковочных мест, детская площадка старая.

Недавно мы проводили конкурс, в котором искали худший двор Сыктывкара. Победителем стал один из дворов Эжвы по адресу: Маяковского, 3. Но многих поразило то, что с самим двором не все так плохо - он выглядит как среднестатистический эжвинский двор. Как оказалось, местных жителей волнуют далеко не дороги и убранство территории, а местный круглосуточный бар, который стоит прямо у жилых домов. Журналисты портала PG11.ru выехали на место, чтобы пообщаться с местными и узнать, какого это - жить в самом “худшем дворе” города.

Но самая большая проблема - бар, который стоит прямо в середине двора. Жительница объясняет, что они слушают концерты “выпивох” чуть ли не каждый день. Они буянят и очень мешают ночью.

Татьяна обозначила главные проблемы двора и показала, что творится в нем по ночам:

Примечательно, что бар находится совсем рядом с детским садом. Татьяна заявляет, что очень часто сотрудникам сада приходится убирать мусор со своей территории после гулянок.

- Просим администрацию города обратить на нас внимание. Очень хочется, чтобы детки играли не в запаркованном дворе. Чтобы была стоянка, это нужно людям. Ну и конечно очень желаем, чтобы убрали у нас пивбар. Так как покоя нет пяти домам и детскому саду, - заключила Татьяна.

Татьяна Баракова и другие местные жители неоднократно обращались в разные инстанции, но везде получали ответ - бар ничего не нарушает, все соответствует нормам.

Редакция портала PG11.ru отправила запрос в Минсельхоз Коми, чтобы узнать, можно ли как-то облегчить жизнь эжвинцам. На момент публикации ответа не поступило.

Жители отмечают, что им не нужна зеленая зона и лучше ее оборудовать под парковку.

После участия в конкурсе местным жителям заменили мусорные баки.