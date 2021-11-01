В Сыктывкаре полыхал жилой дом

1 ноября в Сыктывкаре горело деревянное здание. Об этом сообщают очевидцы.
На месте пожара по адресу Восточная, 35 горели хозпостройки и жилой дом. Погибших и пострадавших нет, жильцы дома - 12 человек - эвакуировались самостоятельно.
В настоящий момент открытое горение ликвидировано, проводятся работы по разборке и проливке конструкций. Причины пожара устанавливаются.
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