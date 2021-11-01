В Коми около 4 тысяч семей получили выплату при рождении ребенка

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми напомнили: размер ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка равен установленной в республике величине прожиточного минимума ребенка и на сегодняшний день составляет 17364 рубля - в северной природно-климатической зоне и 13666 рублей - в южной природно-климатической зоне.

На сегодняшний день эта мера поддержки предоставляется на детей, рожденных с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе на год обращения за назначением выплаты. В Коми величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в 2021 году в среднем составляет 15 тысяч 715 рублей.