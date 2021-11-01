В Коми около 4 тысяч семей получили выплату при рождении ребенка

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми напомнили: размер ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка равен установленной в республике величине прожиточного минимума ребенка и на сегодняшний день составляет 17364 рубля - в северной природно-климатической зоне и 13666 рублей - в южной природно-климатической зоне.
На сегодняшний день эта мера поддержки предоставляется на детей, рожденных с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе на год обращения за назначением выплаты. В Коми величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в 2021 году в среднем составляет 15 тысяч 715 рублей.
«Сориентироваться, может ли семья претендовать на эту меру поддержки, несложно. Двукратный размер прожиточного минимума - 31 тысяча 430 рублей. Эту сумму нужно умножить на количество членов семьи и полученный результат сравнить с доходом семьи. Например, если в семье из 5 человек – мамы, папы и троих детей - доход не больше 157 тысяч 150 рублей, то такая семья может обратиться за получением выплаты. Если в семье один родитель и трое детей, и доход семьи не превышает 125 тысячи 720 рублей, то такая семья тоже имеет право на эту меру поддержки», - пояснили в Минтрудсоц РК.
Эта мера поддержки предоставляется до исполнения ребенку 3 лет. Если семья обратится за ней в течение шести месяцев с месяца рождения третьего или последующего ребенка, то выплата назначается с месяца его рождения. Если обращение последует после исполнения ребенку полугода, то выплата будет назначена с перерасчетом, но не более чем за шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.
По данным Минтрудсоц РК, с начала текущего года получателями этой меры социальной поддержки стали 3956 семей. Выплата назначена на 4104 ребенка. На обеспечение выплаты из бюджета направлено 528,7 млн рублей.
За предоставлением ежемесячной выплаты семьям с невысокими доходами нужно обращаться в Центр социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания или в любой МФЦ «Мои документы» на территории Коми.