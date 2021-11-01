Как работают магазины, ТЦ и услуги в Коми в локдаун: ответы на популярные вопросы

С 8 ноября 2021 года до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Республики Коми посещение гражданами объектов организаций будет возможным при условии наличия у всех посетителей QR-код сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев) (далее – QR-код) либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия. Вышеуказанные условия не будут распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет.

С 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. (включительно) установлены нерабочие дни, в течение которых в Республике Коми приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется выполнение работ, оказание услуг, в том числе: организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных и иных массовых мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах, в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах).

Будут ли с 30 октября по 7 ноября 2021 года работать торгово-развлекательные центры?

Проведение проверки действительности QR-кода, предъявляемого посетителем, необходимо обеспечивать путем его сканирования камерой устройства с Интернетом, в том числе с использованием портала "Госуслуги" или специализированного приложения "Госуслуги. Стопкоронавирус".

Также с 8 ноября 2021 года ограничивается время обслуживания посетителей для ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания с 23.00 часов до 06.00 часов.

Организации, осуществляющие реализацию товаров (в торговых центрах в том числе), работают без ограничений и при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, установленных в период распространения COVID-19.

Будут ли работать автошколы в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября?

В период нерабочих дней установлен также запрет на работу частных, республиканских и муниципальных организаций дополнительного образования, в том числе автошкол.

Как работают органы региональной власти и местного самоуправления в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября 2021 года?

Указом президента Российской Федерации об установлении нерабочих дней в октябре-ноябре органам публичной власти и иным органам и организациям предписано определить численность служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни функционирование этих органов и организаций.

Библиотеки работают. Только непонятен пункт по заполнению зала 50% при проведении мероприятий! Это как? Библиотека - это не театр и не концертный зал.

В период установленных президентом Российской Федерации нерабочих дней (с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г.) работа библиотек, музеев осуществляется при условии соблюдения заполнения зала не более чем на 50 процентов от общей вместимости зала и при условии наличия у всех посетителей (зрителей) QR-кода.

Будут ли работать в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября 2021 года, магазины детской одежды?

В соответствии с Указом главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. №16 "О введении режима повышенная готовность" в редакции от 29 октябре 2021 г. работа объектов розничной торговли продовольственных и непродовольственных товаров не ограничена по времени и режиму работу при условии соблюдения требований, установленных в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе при условии организации при входе в здания, строения, помещения "входного фильтра" для посетителей с проведением бесконтактного контроля температуры тела и контролем наличия средств индивидуальной защиты у посетителей.

Будут ли работать в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября 2021 года, частные ветеринарные клиники?

Ограничения, установленные пунктом 22 (примечание 2), не распространяются на организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в том числе организаций, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости в перечень который также входят зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

Будут ли работать в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября 2021 года, парикмахерские?

В соответствии с Указом главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. №16 "О введении режима повышенная готовность" в редакции от 29 октябре 2021 г. для организаций оказывающих, в том числе парикмахерские услуги, установлены нерабочие дни, в течение которых приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них) в вышеуказанные организации.

Имея розничный магазин по продаже строительных материалов, могу ли я в сложившихся условиях (с 30 октября по 7 ноября 2021 года) продавать товар дистанционно, не пуская покупателей в магазин, а принимать заказ по телефону или на входе в магазин. И брать оплату за товар по терминалу на входе в магазин?

В соответствии с Указом главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. №16 "О введении режима повышенная готовность" в редакции от 29 октябре 2021 г. работа объектов розничной торговли продовольственных и непродовольственных товаров не ограничена по времени и режиму работу при условии соблюдения требований, установленных в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе при условии организации при входе в здания, строения, помещения "входного фильтра" для посетителей с проведением бесконтактного контроля температуры тела и контролем наличия средств индивидуальной защиты у посетителей.

Какая эпидобстановка в Республике Коми? Заявляется, в том числе на федеральном уровне, что в Коми неблагоприятная обстановка, тем не менее, принято решение о введении ограничений с 30 октября, а не ранее, как это сделали регионы.

Информация о санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Коми ежедневно размещается на официальном сайте Правительства Республики Коми, в том числе разделе "Информация о коронавирусе".

Почему закрывают малый бизнес, где ранее ответственные руководители вакцинировали весь персонал и регулярно соблюдают все эпидемиологические меры?

По состоянию на октябрь 2021 года в Республике Коми не достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета для защиты от новой коронавирусной инфекции. Ограничительные меры вводятся по причине ухудшения эпидемиологической обстановки и призваны разорвать контактные цепочки заражения новой коронавирусной инфекцией и направлены на сохранение жизни и здоровья людей.

Почему нельзя организовать посещение всех организаций по QR-кодам при условии, что вакцинировано не менее 80% сотрудников?

По состоянию на октябрь 2021 года в Республике Коми не достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета для защиты от новой коронавирусной инфекции. Ограничительные меры вводятся по причине ухудшения эпидемиологической обстановки и призваны разорвать контактные цепочки заражения новой коронавирусной инфекцией и направлены на сохранение жизни и здоровья людей.

Будут ли проводиться дополнительные занятия в организациях среднего профессионального образования?

С 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. (включительно) установлены нерабочие дни, в течение которых в Республике Коми приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется выполнение работ, оказание услуг, в том числе: учреждений дополнительного образования.

С 8 ноября 2021 г. до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Республики Коми посещение гражданами объектов организаций будет осуществляться при условии наличия у всех посетителей QR-код сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев) либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия (при наличии медицинского документа о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации) (не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет, посещение мероприятий которыми осуществляется без предъявления QR-кода и результата ПЦР-тестирования)

Почему всё закрыли, а кинотеатры можно посещать по QR-коду?

Кинотеатры - это учреждения, форма организация деятельности которого обеспечивает возможность контроля потока движения посетителей и соблюдения безопасных условий предоставления услуг (путем установления ограничения по количеству посетителей и рассадке).

Кафе и рестораны будут работать с 30 октября по 7 ноября 2021 года? В каком формате?

В соответствии с Указом главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. №16 "О введении режима повышенная готовность" в редакции от 29 октябре 2021 г. для организаций оказывающих, в том числе оказывающие населению услуги питания, установлены нерабочие дни, в течение которых приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них) в вышеуказанные организации.

Работодатели сделают всё, чтобы не оплачивать нерабочие дни. Как быть?

При возникновении трудовых споры между работниками и работодателями работник вправе обратиться в Государственную инспекцию труда в Республике Коми.