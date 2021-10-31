Успех у Раков и знакомства у Львов: гороскоп на 1 ноября

Этот день является наилучшим для раскрытия ваших творческих способностей, удовлетворения желаний, максимального проявления лучших качеств. Заявит о себе ваша талантливая натура. Вам показаны активность, свидания, встречи, переговоры. Однако во второй половине дня может возникнуть соблазн не совсем законных действий, потенциально влекущих за собой неприятности.

Возможно, сегодня вам придется активно защищать свой авторитет. Взрыв страстей может повернуть ход событий не в вашу пользу. Не идите на поводу чрезмерной гордости – займитесь лучше каким-нибудь делом, и ситуация стабилизируется сама собой.

Близнецы

Благоприятный день для тех, кто обстоятельно спланировал и только потом реализовал план действий. Вероятна финансовая удача или благополучное завершение начатого дела. Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте. Не исключены благоприятные перемены в личной или общественной жизни. Отношения с лицами противоположного пола будут успешны, однако излишняя галантность, вмешательство соперника или соперницы могут негативно сказаться на результате.

Рак

Новые идеи или влияния скорее всего принесут успех. Вечером полезно посидеть возле огня. Постарайтесь сохранить равновесие и хладнокровно рассматривая даже самые сложные проблемы.

Лев

Первая половина дня сулит новые знакомства, романтические увлечения, любовные приключения. В сфере профессиональной деятельности вы без особенных усилий сможете справиться с любым делом. Блестящие организаторские способности и стремление вести за собой массы помогут вам сплотить вокруг себя ряды единомышленников.

Дева

День благоприятен для проявления ваших талантов в профессиональной сфере деятельности, для раскрытия творческого потенциала и успеха в личной жизни. Звезды рекомендуют закончить все дела, которые вы по каким-либо причинам откладывали. Сегодня вы с невероятной легкостью сможете получить то, что раньше казалось недоступным. Мужчин-Дев ждет встреча с интересным человеком. Возможно возобновление прерванных отношений с давней симпатией. Для женщин-Дев будут успешны обращения в органы власти, к начальству, домашние хлопоты или устройство быта.

Весы

Сегодня вы окажетесь в центре внимания. Вас ждет воплощение наиболее сильных и честолюбивых желаний. Хорошее время для развития коммерческих связей, личных отношений. Сегодня ожидайте деловых предложений. Финансового успеха вы добьетесь с помощью партнеров или влиятельных покровителей. Прекрасное время для общения с противоположным полом. Вероятность гармоничных отношений очень велика.

Скорпион

Этот день пройдет под знаком интуиции, подкрепляемой здравым смыслом и верными действиями. Ваши суждения будут своевременными и точными, что хорошо скажется на авторитете. Благоприятный день для отдыха, духовного преображения, преодоления сомнений.

Стрелец

День готовит немало соблазнов и искушений, в борьбе с которыми вы скорее всего выйдете победителем. Препятствия на вашем пути могут разбудить ваши скрытые внутренние силы, и тогда вам по плечу станет любой подвиг. Постарайтесь сдерживать эмоции. Избыток тщеславия может ввергнуть вас в заблуждение.

Козерог

Интересные встречи обеспечены многим Козерогам, особенно женщинам, которые будут испытывать на себе пристальное внимание мужчин. Полезны общение в коллективе, групповые занятия, совместная работа или отдых среди единомышленников. Мужчинам-Козерогам следует проявить терпение и тактичность. Возможна ссора с близким человеком.

Водолей

Благоприятный день для начала любого важного дела. Однако не исключено, что ваша потребность в признании и поощрении начальством создаст много проблем или отрицательно скажется на авторитете. Звезды предостерегают от неожиданного препятствия в работе. Вам придется приложить максимум усилий, чтобы с честью выйти из создавшегося положения. Не пытайтесь идти напролом, не действуйте с позиции силы – ситуацию можно изменить другими методами или с другими партнерами.

Рыбы

Сегодня вам следует больше полагаться на собственную интуицию, чем на опыт и дружеские советы. В контактах с партнерами или в отношениях с близкими людьми не проявляйте властности либо излишнего покровительства: вас неправильно поймут. В личной жизни вероятны приятные перемены. Сон может оказаться вещим и исполнится через четыре дня. Огонь, спички во сне – к хлопотам.