Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми начинается осенний призыв

В Коми начинается осенний призывФото с сайта rkomi.ru

В Коми 1 ноября начнётся осенний призыв 2021 года. О готовности военных комиссариатов к призыву граждан на военную службу главу Коми Владимира Уйбу проинформировал военный комиссар Республики Коми Дмитрий Федин.

«К очередной призывной кампании наша республика готова. Очень хорошо, что молодые люди настроены пройти «мужскую школу» и отслужить в армии, наработав навыки, которые на «гражданке» не развить. Вместе с тем, для нас крайне важно не допустить вспышек ковида и ОРЗ в ходе кампании. Для этого необходимо неукоснительное соблюдение всех мер безопасности», - отметил Владимир Уйба.

Военный комиссар доложил, что задание на призыв 2020 года, установленное для Республики Коми, выполнено своевременно и в полном объёме. Призвано и направлено для прохождения военной службы более 1800 человек.

Мероприятия призыва проходили в рамках ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Военные комиссариаты республики были заблаговременно обеспечены необходимым медицинским имуществом. Вызов на призывные комиссии осуществлялся с учётом недопущения скопления граждан. В первую очередь вызывались призывники, которые спланированы к отправке в войска (силы).

Для исключения попадания граждан, имеющих признаки заболеваний, на призывные пункты и сборный пункт на входе осуществлялся барьерный контроль с обязательным измерением температуры тела. Всем призывникам выдавались средства индивидуальной защиты: маски, перчатки. Дополнительно на сборном пункте призывники тестировались на коронавирусную инфекцию. Проводилась дезинфекционная обработка помещений военных комиссариатов, призывных и сборного пункта, автомобильного и железнодорожного транспорта на всем пути следования.

Перевозка воинских команд была организована железнодорожным транспортом, обеспечивающим исключение контактов военнослужащих с гражданским населением.

Благодаря комплексу мер, проведённых совместно с органами исполнительной власти Республики Коми и местного самоуправления, в ходе призыва и отправки граждан на военную службу происшествий и заболеваний коронавирусной инфекцией не допущено.

На сборном пункте проводился контрольный медицинский осмотр и профессионально-психологический отбор граждан, предназначенных в воинские команды, что позволило исключить направление в войска негодных по состоянию здоровья и морально-деловым качествам призывников.

Кроме того, призывники обеспечивались установленными видами довольствия, в том числе горячим питанием, а направляемые в Вооруженные Силы – банковскими и персональными электронными картами.

Для прохождения военной службы новобранцы из Республики Коми были направлены в воинские части Северного флота, Западного военного округа, Воздушно-космических сил и национальной гвардии.

«По сравнению с предыдущим призывом порядок проведения осеннего призыва 2021 года существенных отличий не имеет. При комплектовании войск новобранцами основные усилия будут сосредоточены на профилактике заражений новой коронавирусной инфекцией и другими сезонными заболеваниями», - отметил Дмитрий Федин.

В этих целях военные комиссариаты, сборный и призывные пункты обеспечены необходимым медицинским имуществом и тестами на коронавирусную инфекцию. Проведена дезинфекционная обработка помещений военных комиссариатов и сборного пункта.

Сборный пункт в полном объёме обеспечен медицинским, вещевым и продовольственным имуществом, помещения подготовлены для приёма призывников.

***В военном комиссариате Республики Коми с 1 ноября начнёт работать «Прямая телефонная линия» по вопросам призыва граждан на военную службу. Призывники и их родители смогут получить ответы на интересующие их вопросы по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00. Телефон горячей линии военного комиссариата Республики Коми: 8 (8212) 32-11-92.
Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости