В Коми начинается осенний призыв

Мероприятия призыва проходили в рамках ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Военные комиссариаты республики были заблаговременно обеспечены необходимым медицинским имуществом. Вызов на призывные комиссии осуществлялся с учётом недопущения скопления граждан. В первую очередь вызывались призывники, которые спланированы к отправке в войска (силы).

Военный комиссар доложил, что задание на призыв 2020 года, установленное для Республики Коми, выполнено своевременно и в полном объёме. Призвано и направлено для прохождения военной службы более 1800 человек.

«К очередной призывной кампании наша республика готова. Очень хорошо, что молодые люди настроены пройти «мужскую школу» и отслужить в армии, наработав навыки, которые на «гражданке» не развить. Вместе с тем, для нас крайне важно не допустить вспышек ковида и ОРЗ в ходе кампании. Для этого необходимо неукоснительное соблюдение всех мер безопасности», - отметил Владимир Уйба.

Для исключения попадания граждан, имеющих признаки заболеваний, на призывные пункты и сборный пункт на входе осуществлялся барьерный контроль с обязательным измерением температуры тела. Всем призывникам выдавались средства индивидуальной защиты: маски, перчатки. Дополнительно на сборном пункте призывники тестировались на коронавирусную инфекцию. Проводилась дезинфекционная обработка помещений военных комиссариатов, призывных и сборного пункта, автомобильного и железнодорожного транспорта на всем пути следования.

Перевозка воинских команд была организована железнодорожным транспортом, обеспечивающим исключение контактов военнослужащих с гражданским населением.

Благодаря комплексу мер, проведённых совместно с органами исполнительной власти Республики Коми и местного самоуправления, в ходе призыва и отправки граждан на военную службу происшествий и заболеваний коронавирусной инфекцией не допущено.

На сборном пункте проводился контрольный медицинский осмотр и профессионально-психологический отбор граждан, предназначенных в воинские команды, что позволило исключить направление в войска негодных по состоянию здоровья и морально-деловым качествам призывников.

Кроме того, призывники обеспечивались установленными видами довольствия, в том числе горячим питанием, а направляемые в Вооруженные Силы – банковскими и персональными электронными картами.

Для прохождения военной службы новобранцы из Республики Коми были направлены в воинские части Северного флота, Западного военного округа, Воздушно-космических сил и национальной гвардии.

«По сравнению с предыдущим призывом порядок проведения осеннего призыва 2021 года существенных отличий не имеет. При комплектовании войск новобранцами основные усилия будут сосредоточены на профилактике заражений новой коронавирусной инфекцией и другими сезонными заболеваниями», - отметил Дмитрий Федин.

В этих целях военные комиссариаты, сборный и призывные пункты обеспечены необходимым медицинским имуществом и тестами на коронавирусную инфекцию. Проведена дезинфекционная обработка помещений военных комиссариатов и сборного пункта.

Сборный пункт в полном объёме обеспечен медицинским, вещевым и продовольственным имуществом, помещения подготовлены для приёма призывников.

***В военном комиссариате Республики Коми с 1 ноября начнёт работать «Прямая телефонная линия» по вопросам призыва граждан на военную службу. Призывники и их родители смогут получить ответы на интересующие их вопросы по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00. Телефон горячей линии военного комиссариата Республики Коми: 8 (8212) 32-11-92.