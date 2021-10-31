Где в Сыктывкаре будут катки этой зимой: список адресов

Все ледовые площадки планируется подготовить до новогодних каникул. Ниже представлен перечень катков:
Ледовый каток по ул. Юности,8
(Хоккейный корт МАУ «СШОР «Эжва»)
МАУ «СШОР «Эжва»
Ледовый каток по ул. Димитрова, 1/4
(Хоккейный корт МАУ «СШ «Северная Олимпия»)
МАУ «СШ «Северная Олимпия»
Ледовый каток по пр-ту Бумажников, 59
(Хоккейный корт МАУ «СШ «Северная Олимпия»)
МАУ «СШ «Северная Олимпия»
Ледовый каток по ул. Морозова, 195
(Спортивный стадион)
МАУ «Дирекция спортивных сооружений»
Ледовый каток по ул. Снежная, 19/3
(Стадион-площадка в пгт. Верхняя Максаковка)
МАУ «Дирекция спортивных сооружений»
Ледовый каток по Грибному проезду, 3
(Спортивный стадион в пгт. Краснозатонский)
МАУ «Дирекция спортивных сооружений»
Ледовый каток по ул. 65 лет Победы
(Спортивная площадка)
МАУ «Дирекция спортивных сооружений»
Ледовый каток по ул. Лесозаводская, 22а
(МОУ «СОШ №20 в пгт. Седкыркещ)
МАУ «Дирекция спортивных сооружений»
Ледовая конькобежная дорожка по ул. Коммунистическая, 44
(Спортивный стадион ГБУ РК «СШОР№4»)
ГБУ РК «СШОР№4»
Ледовая арена республиканского стадиона
(Спортивный стадион ГАУ РК «СШ №1»)
ГАУ РК «СШ №1»
Ледовая арена запасного поля республиканского стадиона
(Спортивный стадион ГАУ РК «СШ №1»)
ГАУ РК «СШ №1»
Ледовый каток по ул. Красных Партизан, 68
(Хоккейный корт МАОУ «СОШ №21)
МАУ «Дирекция спортивных сооружений»
Ледовый каток в парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова
МАУ «Дирекция спортивных сооружений»
Ледовый каток по ул. Парковая, 11
(Хоккейный корт)
МАУ «Дирекция спортивных сооружений»
Ледовый каток по ул. Ручейная, 32
(Хоккейный корт)
МАУ «Дирекция спортивных сооружений»
Ледовый каток в микр. Орбита
(место расположения уточняется)
МАУ «Дирекция спортивных сооружений»
Ледовый каток на Стефановской площади
МКП «Жилкомсервис»