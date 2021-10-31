В Сыктывкаре горела баня

30 октября в поселке Верхний Чов под Сыктывкаром горела баня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.



В 19:27 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании бани в поселке Верхний Чов. Пожарные прибыли к месту

вызова в течение 9 минут. В 20:50 возгорание было ликвидировано. Пострадавших людей нет. В результате пожара повреждена баня на площади 12 м 2 .

В тушении пожара были задействованы 9 огнеборцев и 3 единицы техники. Предварительная причина пожара – неисправность отопительной печи.

Главное управление МЧС России по Республике Коми напоминает о необходимости соблюдения основных правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования!

При эксплуатации печи НЕДОПУСТИМО: