В Сыктывкаре горела баня

30 октября в поселке Верхний Чов под Сыктывкаром горела баня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
В 19:27 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании бани в поселке Верхний Чов. Пожарные прибыли к месту
вызова в течение 9 минут. В 20:50 возгорание было ликвидировано. Пострадавших людей нет. В результате пожара повреждена баня на площади 12 м 2 .
В тушении пожара были задействованы 9 огнеборцев и 3 единицы техники. Предварительная причина пожара – неисправность отопительной печи.
Главное управление МЧС России по Республике Коми напоминает о необходимости соблюдения основных правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования!
При эксплуатации печи НЕДОПУСТИМО:
- топить печь с открытой дверцей;
- перекаливать печи;
- разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями;
- использовать печи, имеющие сквозные прогары и трещины;
- использовать печи без предтопочных листов из негорючих материалов (рекомендуемый размер
предтопочного листа 0,5 х 0,7м);
- оставлять без присмотра топящуюся печь;
- поручать растапливать печь и присматривать за ней детям;
- выбрасывать не затушенную золу и угли вблизи строений.
Регулярно осматривайте свои печи и дымоходы. Выявив неисправность, незамедлительно примите меры по ее устранению.
Будьте внимательны при эксплуатации бытовых электроприборов и электрооборудования! Используйте только сертифицированные бытовые электроприборы и электрооборудование заводского производства! Опасно использовать электроприборы, изготовленные «кустарным» способом! Включайте электроприборы только в исправную электросеть с исправной розеткой!
Помните, что необходимо:
- систематически проводить проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и
штепсельных вилок обогревателя;
- вовремя менять неисправное электрооборудование;
Монтаж электропроводки и электрооборудования должен осуществляться специализированными организациями!