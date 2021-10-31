В Коми объявили штормовое предупреждение

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: 31 октября в период с 10 до 18 часов в Ижемском, Ухтинском, Сосногорском, Княжпогостском, Троицко- Печорском районах ожидается сильный снег (6 мм за 12 часов и менее), временами с ухудшением видимости до 500 м.

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