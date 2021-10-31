Житель Воркуты до смерти избил свою мать

Суд вынес приговор жителю Воркуты, который до смерти избил свою мать.

Следствием и судом установлено, что в феврале текущего года в квартире дома по улице Суворова между фигурантом и его матерью, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, во время которого злоумышленник жестоко избил потерпевшую. От массивного внутреннего кровотечения, возникшего в результате полученной травмы живота с повреждением внутренних органов, потерпевшая скончалась через непродолжительное время на месте происшествия.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 9 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.