Синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю в Сыктывкаре

Синоптики из Коми ЦГМС дали прогноз на следующую неделю в Сыктывкаре.

Погода остается неустойчивой, похолодание сменяется потеплением, и наоборот. На первые дни ноября как раз придется процесс похолодания. Наш регион окажется в арктическом воздухе, вдали от циклонов. На фоне повышенного атмосферного давления существенного снега не ожидается.

На большей части территории температура воздуха в ночные часы будет понижаться до -12...-17, днем составлять -5...--10С. На северо-востоке ночные морозы прогнозируются в пределах -18...-23, днем — от -9С до -14С. И только на юго-западе температурный фон ожидается выше, ночью -3...-8С, днем -2...+3С. По территории потепление, с приходом нового циклона, произойдет с 4 ноября.