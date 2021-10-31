Эксперт Роспотребнадзора назвал условия для продления локдауна

При коэффициенте распространения коронавируса больше единицы локдаун могут продлить. Об этом в интервью "Известиям" рассказал замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом сообщают "РИА Новости".



По мнению специалиста, превышение этого показателя указывает на напряженный период, однако это не единственный критерий, который власти могут учесть в случае продления противоэпидемических ограничений.



Важное значение также имеют наличие свободных коек в больницах и аппаратов ИВЛ, добавил эксперт.

Решение о нерабочих днях на федеральном уровне эффективное, но, как подчеркнул Горелов, альтернативы вакцинации нет.