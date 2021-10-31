В Коми проверят объекты, которые не должны работать в нерабочие дни

- Данное мероприятие организовано в целях проверки соблюдения требований, установленных на период нерабочих дней. Ситуация тяжелая, идет рост заболеваемости. Чтобы темпы роста пошли на спад, призываем вас не подвергать риску свое здоровье и здоровье ваших родных и близких», - подчеркнул министр юстиции Коми Алексей Осташов.

Напоминаем, в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ размер административного штрафа для граждан составляет от 1 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.