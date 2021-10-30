Ссоры, обострения и снижение иммунитета: гороскоп на 31 октября

Главным событием этого дня может быть многообещающее знакомство. Обстоятельства позволят вам встретить человека, который может стать вашей опорой на долгом жизненном пути. Брачные союзы обещают быть прочными и продолжительными. Постарайтесь не углублять мелких разногласий и не превращать их в ссоры.

День благоприятствует семейным отношениям. Тельцы могут почувствовать себя нужными, востребованными и незаменимыми. День будет удачным в том случае, если с вами рядом окажется один-единственный, но бесконечно дорогой вашему сердцу человек.

Гороскоп на 31 октября 2021 года Близнецы

День отдыха, отказа от всего ненужного, временного. Чтобы избежать всевозможных обострений, снижения иммунитета и прочих неприятностей, займитесь релаксацией. Учтите, это очень важно: дав себе возможность своевременно восстановиться, вы избежите серьезных проблем, которые, кстати, потребуют больших трат.

Гороскоп на 31 октября 2021 года Рак

Многим Ракам предстоят разнообразные путешествия. Некоторые могут столкнуться с удивительными явлениями и фактами. Вероятны вещие сны. Вообще, некий мистический флер окутает каждого представителя этого знака, и это замечательно: жить вам станет куда интереснее! Обращайте внимание на совпадения и прочие знаки судьбы: с каждым днем вам все легче будет постигать их истинный смысл.

Гороскоп на 31 октября 2021 года Лев

День любви, прощения, покаяния, подведения итогов. Болезнь этого дня - следствие духовных терзаний. Хотите задобрить судьбу? Сделайте какое-нибудь доброе дело совершенно безвозмездно - и вы получите очки в счет будущих побед.

Гороскоп на 31 октября 2021 года Дева

Сегодня чувства многих Дев будут проверяться на прочность. Возможно, у вашего избранника или избранницы серьезные намерения, а может быть, он или она считают вас игрушкой в своих руках. Или, напротив, это вы решили поиграть чужими чувствами. Не советуем делать скоропалительных выводов. Ваша свобода кончается там, где начинается свобода другого.

Гороскоп на 31 октября 2021 года Весы

Сегодня Весы вряд ли усидят на месте. Вероятно, им захочется что-то поменять в привычном укладе жизни: сделать ремонт, переехать на новую квартиру. Если же перечисленные желания утопичны, то сделайте хотя бы перестановку мебели.

Гороскоп на 31 октября 2021 года Скорпион

Вам непременно нужно двигаться, заниматься доступным спортом. Старайтесь чаще бывать на воздухе, совершать пешие прогулки. Вы обязаны позаботиться о своем здоровье: сесть на диету, заняться оздоровительными практиками, фитнесом. Хорошо бы сейчас завести домашнего питомца.

Гороскоп на 31 октября 2021 года Стрелец

Вам следовало бы пересмотреть взгляд на самих себя, на свое прошлое и будущее, научиться управлять эмоциями, прервать цепь неудач и ошибок, заложить перспективные жизненные программы. Если все уроки усвоены, то в ноябре начнется новая жизнь.

Гороскоп на 31 октября 2021 года Козерог

Сегодня звезды сулят Козерогам радостные события, счастливые перемены в семье. Вероятно пополнение в семьях молодых представителей данного знака. Как можно чаще устраивайте большие семейные праздники: это позволит вам почувствовать крепость родственных уз, ощутить надежный тыл.

Гороскоп на 31 октября 2021 года Водолей

Одинокие представители и представительницы этого знака склонны сегодня заводить связи, любовные романы не для того, чтобы окунуться в «половодье чувств», а чтобы создать наконец семью. Не упустите благоприятный момент для того, чтобы переехать к любимому или к любимой, завести общее хозяйство, словом, зажить своим домом.

Гороскоп на 31 октября 2021 года Рыбы

Критический день, но беда должна обойти вас стороной, и вы реализуете свои планы. У вас появятся новые друзья, на помощь которых можете рассчитывать без сомнений. В этот период будьте осторожны и предусмотрительны. Уделите пристальное внимание своему здоровью: исключите возможность простуды и пищевого отравления.