В Минздраве объяснили, почему медицинские объекты строят так долго

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев рассказал, почему медицинские объекты сдают так долго. Об этом сообщают "БНК".



Вопрос затронули после того, как Игорь Дягилев подтвердил, что строительство новой инфекционной больницы в Сыктывкаре снова заморозили. Руководитель республиканского Минздрава заметил, что названная им проблема затрагивает строительство не только крупных объектов, но и ФАПов, история с которыми тянется уже второй год.

- В республике деньги есть, а строителей нормальных ― нет. Недавно собирались у Игоря Борисовича ( Булатова ― первого заместителя председателя правительства). Обсуждали, что делать с нашими объектами. Уже доходит до того, что Минздрав и Минтруда помогают, ищут сотрудников на бирже труда и даем их подрядчикам. Профессиональных строителей в Коми нет, много пьющих, к сожалению, — заметил глава ведомства.

В будущем в министерстве планируют провести работу над ошибками и строить по-другому и дешевле. В частности, для ускорения работ хотят брать проекты для повторного использования и использовать быстро возводимые конструкции.