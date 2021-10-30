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Врач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитет

Врач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитетФото из архива PG11.ru

 Осенние "Температурные горки" приводят к ослаблению иммунитета, рассказал РИА Новости главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

- Людям, имеющим хронические заболевания, нужно особенно следить за здоровьем. Перепады погоды ослабляют иммунитет, поскольку организму приходится тратить силы на адаптацию к климатическим условиям, - рассказал Тяжельников.

В связи с пандемией коронавируса и сезонным циркулированием гриппа он призвал вакцинироваться.

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