Врач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитет

Осенние "Температурные горки" приводят к ослаблению иммунитета, рассказал РИА Новости главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
- Людям, имеющим хронические заболевания, нужно особенно следить за здоровьем. Перепады погоды ослабляют иммунитет, поскольку организму приходится тратить силы на адаптацию к климатическим условиям, - рассказал Тяжельников.
В связи с пандемией коронавируса и сезонным циркулированием гриппа он призвал вакцинироваться.