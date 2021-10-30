В бюджет Коми выделят более 30 миллиардов рублей

В Коми из федерального бюджета безвозмездно поступит более 30 млрд рублей. Об этом сообщает "Комиинформ".
- В составе доходов республиканского бюджета на плановый период с 2022 по 2024 год предусмотрены безвозмездные поступления из федеральной казны. Эти средства утверждены в проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы, внесенного в Государственную Думу Российской Федерации, - подчеркнул А.Комлев.
Руководитель министерства финансов Коми заявил, что в 2022 году планируются поступления в объеме 11,8 млрд руб., в 2023 - 12,1 млрд руб., а в 2024 - 8,5 млрд руб. При этом выступающий подчеркнул, что безвозмездные поступления из федерального бюджета будут корректироваться с учетом параметров рассмотрения проекта федерального бюджета.
Также А.Комлев констатировал, что в предстоящем трехлетнем периоде прогнозируется дефицит регионального бюджета. На 2022 год его размер предусмотрен на уровне 12% от налоговых и неналоговых доходов, на 2023 год – 10% и на 2024 год – на уровне 6,7%.
Владимир Уйба поблагодарил всех, кто платит налоги, что помогает выравнивать доходы и расходы республиканской казны.
- Мы формируем дефицитный бюджет, поэтому в следующем году будем по копейке собирать, лишнего не тратить, чтобы к концу следующего года смогли скорректировать бюджет с учетом дополнительных поступлений. Социальная направленность сохраняется, все поручения, связанные со здравоохранением, образованием и соцзащитой, мы выполняем", - прокомментировал В.Уйба.