В бюджет Коми выделят более 30 миллиардов рублей

Руководитель министерства финансов Коми заявил, что в 2022 году планируются поступления в объеме 11,8 млрд руб., в 2023 - 12,1 млрд руб., а в 2024 - 8,5 млрд руб. При этом выступающий подчеркнул, что безвозмездные поступления из федерального бюджета будут корректироваться с учетом параметров рассмотрения проекта федерального бюджета.

- В составе доходов республиканского бюджета на плановый период с 2022 по 2024 год предусмотрены безвозмездные поступления из федеральной казны. Эти средства утверждены в проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы, внесенного в Государственную Думу Российской Федерации, - подчеркнул А.Комлев.

В Коми из федерального бюджета безвозмездно поступит более 30 млрд рублей. Об этом сообщает " Комиинформ ".

Также А.Комлев констатировал, что в предстоящем трехлетнем периоде прогнозируется дефицит регионального бюджета. На 2022 год его размер предусмотрен на уровне 12% от налоговых и неналоговых доходов, на 2023 год – 10% и на 2024 год – на уровне 6,7%.

Владимир Уйба поблагодарил всех, кто платит налоги, что помогает выравнивать доходы и расходы республиканской казны.