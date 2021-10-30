Какие законы вступят в силу в ноябре

В России с 1 ноября вступает в силу несколько новых законов. Об этом сообщают "РИА Новости".



Корпоративные SIM-карты



До 30 ноября организации и ИП должны передать информацию о корпоративных номерах, тогда как сотрудники должны подтвердить эти данные. В противном случае карты заблокируют.

Обслуживание военной техники



С 23 ноября сервисное обслуживание вооружения и военной техники будет требовать лицензии.

Исключения составят государственные контракты о сервисном обслуживании, заключенные до установленного срока.



Оборот этилового спирта



Производители алкогольной продукции без добавления этилового спирта будут обязаны предоставлять расчет производственной мощности основного технического оборудования Росалкогольрегулированию.



Исключение коснется производителей пива, сидра, медовухи и пуаре.