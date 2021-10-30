В Сыктывкаре по ряду адресов отключат горячую воду и отопление

Сыктывкарские тепловые сети 1 ноября с 04:00 до 19:00 будут производить ремонтные работы. Об этом сообщает администрация города.
Воду и отопление отключат по адресам:
✅ ул. 28 Невельской дивизии, 2, 4, 6, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 57, 59, 69, 71, 73, 75;
✅ ул. Дальняя, 1, 1а, 10, 10/1, 17, 19, 33, 34, 36, 37;
✅ ул. Карьерная, 3, 6, 8, 10, 14, 16, 18;
✅ ул. Катаева, 2, 2/1, 3 - 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23а, 25а, 27а, 33а, 35а, 35/3, 37а, 37/1, 41, 43, 45, 49, 51;
✅ ул. Кирпичная, 9 - 13, 15, 19, 25, 27;
✅ ул. Коммунистическая, 44, 44/2, 44/3, 44а, 46, 46/1, 46/2, 48, 48а, 48/2, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 76а, 78, 80, 82, 84, 88;
✅ ул. Маегова, 5, 7, 11, 18 - 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 45, 47, 50, 52;
✅ ул. Мирный переулок, 5а;
✅ ул. Морозова, 2, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 37/1, 39, 41, 43, 43/1, 45, 53;
✅ ул. Национальная, 23, 25, 27, 29, 31, 33;
✅ Октябрьский проспект, 53, 59, 61, 63, 65, 67, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 92;
✅ ул. Оплеснина, 29, 31, 33, 37, 41/1, 42 - 45, 52, 56, 58, 58а, 60;
✅ ул. Орджоникидзе, 67, 69, 75, 75, 75/1, 77, 89;
✅ ул. Парковая, 11, 29, 32, 34, 36, 38, 40;
✅ ул. Парковый проезд, 2а, 4а;
✅ ул. Старовского, 10, 16, 17, 20, 22/1, 24, 26, 26/1, 28, 30, 32.