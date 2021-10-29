Правительство утвердило постановление о поддержке бизнеса в пандемию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления финансовой помощи малому и среднему бизнесу в условиях коронавирусных ограничений. Об этом сообщают "РИА Новости".



Уточняется, что подача заявлений стартует 1 ноября, выплаты начнутся 15 ноября и продлятся до конца 2021 года.

- Гранты будут предоставляться по заявительному принципу. Сбор заявок дистанционно будет осуществлять Федеральная налоговая служба. Предпринимателям потребуется лишь подать заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. При этом организация должна быть зарегистрирована либо в едином реестре субъектов МСП, либо в реестре СОНКО Минэкономразвития, - говорится в сообщении.

В списке отраслей, представители которых могут получить грант, 21 позиция, включая физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты.