В Коми магазинам разрешили не закрываться в нерабочие дни

Власти Коми после консультаций с бизнес-сообществом приняли решение не приостанавливать работу магазинов в нерабочие дни, сообщает пресс-служба правительства региона. Об этом сообщают "РИА Новости".

- Предприниматели Коми озвучили свои предложения в ходе рабочих встреч с заместителем председателя правительства Коми – министром экономического развития и промышленности региона Эльмирой Ахмеевой… В результате объекты розничной торговли исключены из перечня организаций, в здания, строения, помещения которых приостановлен доступ посетителей и работников на период… нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября 2021 года), - говорится в сообщении.

Ранее предполагалось, что в Коми в нерабочие дни будут работать только магазины, где доля продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в ассортименте составляет не менее 30%.