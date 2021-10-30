Ученые предупредили о крупнейших магнитных бурях

Ожидается, что первый контакт магнитного поля Земли с плазмой, накануне выброшенной Солнцем, произойдет примерно в 10:00 мск 30 октября. Скорость облака составляет около 800 километров секунду, и его удар по Земле должен запустить крупные магнитные бури планетарного масштаба. Облако накроет Землю примерно на двое суток.

- По предварительным оценкам, пиковые значения колебаний будут соответствовать магнитным бурям уровня три по пятибалльной шкале. Если это так, то по совокупности силы и продолжительности магнитные бури станут крупнейшими за последние несколько лет, — говорится в сообщении.

Облако магнитной плазмы после возросшей солнечной активности движется в сторону Земли, с 30 октября оно вызовет крупнейшие за несколько лет магнитные бури, сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН ( ФИАН ).

В лаборатории рассказали, что за прошедшие сутки на Солнце зарегистрировано 14 вспышек, в том числе две сильные класса M и одна вспышка максимального класса X. Практически все события произошли на одном участке Солнца, мощные выбросы магнитных полей сопровождались образованием около 30 солнечных пятен. Ученые оценивают вчерашний всплеск солнечной активности как один из крупнейших, а возможно, самый крупный за последние годы.

- Самая крупная вспышка вчерашнего дня классифицирована как X1.0, то есть относится к нижней границе класса X. Экстремально сильными считаются вспышки, начиная с балла X10, то есть в десять раз более мощные. Вместе с тем Солнце сейчас находится вблизи нижней точки солнечного цикла и производить экстремально большие вспышки, в принципе, неспособно. На этом фоне произошедшая вспышка является необычно крупной. Чтобы оценить неординарность происходящего, можно заметить, что <…> с 2018 года на Солнце зарегистрировано всего две вспышки класса X, включая сегодняшнюю. Все остальные события имели более низкие баллы, — пояснили в лаборатории.

Ученые уточняют, что вспышка произошла в области Солнца, находящейся сейчас почти точно напротив нашей планеты, поэтому "солнечный удар будет нанесен с максимальной силой".

Это может вызвать ложные срабатывания защиты энергетических систем, космические аппараты будут накапливать поверхностный заряд, что создает риск их сноса с орбиты. Кроме того, возможны перерывы в спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, а также прерывания высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния на территории России в ближайшие дни могут быть видны на широтах до 55-60 градусов.

Как рассказали в ФИАН, если выбросы на Солнце прекратятся, то накопленную на данный момент энергию звезда сожжет в течение суток, после чего активность вернется к норме. В противном случае активность может продолжить нарастать. Однако на Земле такое увеличение не скажется, так как вращение Солнца уводит центр активности от Земли к западному краю светила. К началу следующей недели данная область уйдет так далеко, что почти утратит возможность влиять на Землю.