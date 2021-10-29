Ешь кокосы, не жуй бананы: врач рассказала, чем опасен популярный желтый фрукт

Врач-нутрициолог Алёна Степанова рассказала об опасности чрезмерного употребления бананов. По ее словам, бананы могут представлять опасность для ряда категорий людей, пишет Pravda.Ru.

- У спелых бананов достаточно высокий гликимический индекс, это значит, что сахар в крови после употребления продукта быстро поднимается, — отметила врач в интервью РИА Новости.

Бананы противопоказаны диабетикам, принимающим инсулин, заявила врач. Кроме того, не стоит употреблять бананы при диарее, изжоге, синдроме раздраженного кишечника.