КЭК наградил лучшие жилищные организации Коми

АО «Коми энергосбытовая компания» определила победителей PR-мероприятия «Лучшая УК/ Лучшее ТСЖ» - 2021. Обладателями главных призов – денежных сертификатов – стали ТСЖ «Проспект Бумажников-44», ТСЖ «Кочпон Чит,3», «ТСЖ «ЖК «Вычегда».
Всего по итогам PR-мероприятия было выбрано 10 претендентов, которые набрали максимальное количество баллов. В их число попали ТСЖ «ЖК Вычегда», ТСЖ «Кочпон Чит,3», ТСЖ «Морозова - 104», ТСЖ «Коммунистическая, 70», ТСЖ «Катаева, 51», ТСЖ «Коммунистическая, 64», ТСЖ «проспект Бумажников - 44», ЖСК - 25, ТСЖ «Петрозаводская 29», ЖСК 26. Оценивали кандидатов по трем критериям: отсутствие просроченной задолженности, своевременная передача актов приема-передачи и пользование системой электронного документооборота.
Именно среди этих финалистов был проведен розыгрыш. Все номинанты были записаны в систему генератора случайных чисел. Поэтапно с помощью рандома организаторы определили трех победителей.
В результате ТСЖ «Проспект Бумажников-44» получило сертификат на 100 тыс. рублей, ТСЖ «Кочпон Чит, 3» – на 80 тыс. рублей, и ТСЖ «ЖК Вычегда»– на 50 тыс. рублей.
- Мы понимаем, что управление жилым фондом – это серьезный и порой даже тяжелый труд. И нам приятно отметить, что есть управляющие компании, которые с полной ответственностью и пониманием относится к своей работе, – сказала Елена Борисова.
Мероприятие «Лучшая УК/ Лучшее ТСЖ» проходит третий год. В этом году в нем приняло участие 22 жилищных организаций со всей республики. Примечательно, что среди участников есть УК и ТСЖ, которые активно боролись за победу и предыдущие два года.
Информация по телефонам: 8 (8212) 39-15-76, 39-18-78.
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