КЭК наградил лучшие жилищные организации Коми

АО «Коми энергосбытовая компания» определила победителей PR-мероприятия «Лучшая УК/ Лучшее ТСЖ» - 2021. Обладателями главных призов – денежных сертификатов – стали ТСЖ «Проспект Бумажников-44», ТСЖ «Кочпон Чит,3», «ТСЖ «ЖК «Вычегда».

Всего по итогам PR-мероприятия было выбрано 10 претендентов, которые набрали максимальное количество баллов. В их число попали ТСЖ «ЖК Вычегда», ТСЖ «Кочпон Чит,3», ТСЖ «Морозова - 104», ТСЖ «Коммунистическая, 70», ТСЖ «Катаева, 51», ТСЖ «Коммунистическая, 64», ТСЖ «проспект Бумажников - 44», ЖСК - 25, ТСЖ «Петрозаводская 29», ЖСК 26. Оценивали кандидатов по трем критериям: отсутствие просроченной задолженности, своевременная передача актов приема-передачи и пользование системой электронного документооборота.