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В Коми объявлено штормовое предупреждение

В Коми объявлено штормовое предупреждениеpixabay

По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, с 18 часов 29 октября до 9 часов 30 октября в Ижемском, Ухтинском, Сосногорском, Удорском, Княжпогостском, Усть-Вымском, Сыктывдинском, Корткеросском районах и в Сыктывкаре ожидается сильный снег (6 мм за 12 часов и менее), временами с ухудшением видимости до 500 м.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

  • Воздержитесь от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок на автотранспорте и участия в массовых мероприятиях.
  • Уберите транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
  • Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.
  • Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
  • Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снегопад опасно отправляться в дальние поездки.
  • Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует "телефон доверия": 8 (8212) 29-99-99
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