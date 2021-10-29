В Коми объявлено штормовое предупреждение

По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, с 18 часов 29 октября до 9 часов 30 октября в Ижемском, Ухтинском, Сосногорском, Удорском, Княжпогостском, Усть-Вымском, Сыктывдинском, Корткеросском районах и в Сыктывкаре ожидается сильный снег (6 мм за 12 часов и менее), временами с ухудшением видимости до 500 м.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению: