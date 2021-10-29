Что смотреть на Хеллоуин: какие фильмы ужасов популярны у зрителей

Мобильный оператор Tele2 накануне Хеллоуина проанализировал, какие фильмы ужасов выбирают пользователи онлайн-кинотеатра Wink – доступ к нему встроен в кинотариф Tele2. Самым популярным ужастиком года стал постапокалипсис «Тихое место 2», а главным хоррором осени – «Злое» Джеймса Вана.

Tele2 и онлайн-кинотеатр Wink проанализировали, какие фильмы ужасов клиенты смотрели чаще всего в 2021 году и чем «пугали» себя осенью. Рейтинг поможет выбрать фильм накануне Хеллоуина, который празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября.

В 2021 году зрители онлайн-кинотеатра Wink чаще выбирают фантастический фильм ужасов режиссера Джона Красински «Тихое место 2», на втором месте – основанный на реальных событиях фильм Майкла Чавеса «Заклятие 3: По воле дьявола». На третьей позиции – «Оно» по роману Стивена Кинга о противостоянии компании верных друзей и клоуна-убийцы. Четвертое место занял американо-германский слэшер 2021 года «Поворот не туда: Наследие». Замыкает пятерку лидеров фэнтези «Ведьмы» (2020) – сказка о злой колдунье, превращающей детей в мышей. Это идеальный вариант для тех, кто не любит хоррор, но хочет ощутить атмосферу Хеллоуина.