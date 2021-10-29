Синоптики дали прогноз на последние дни октября в Коми

По прогнозу Коми ЦГМС, 30 октября в Коми будет облачно с прояснениями. Ночью снег, местами сильный, на северо-востоке без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, местами метель. Температура ночью -3...-8, при прояснении -10...-15, в отдельных северо-восточных районах -17...-22°С. Днем небольшие, местами умеренные осадки (снег дождь). Ветер северо-западный, северный 7-12 м/с. Температура в северных районах -5...-10, местами -11...-16, в южных районах +1...-4, на крайнем юге +1...+6°С.

31 октября будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем в северных и центральных районах снег, местами сильный, на юге небольшие осадки (снег, дождь). Местами гололед. Ветер южной четверти 6-11 м/с. Температура ночью в северных районах -16...-21, на юге 0...-5, при прояснении -10...-15, днем -3...-8, на крайнем северо-востоке -11...-16, на юго-западе 0...+5 °С.