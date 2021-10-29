Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Как изменится жизнь россиян в ноябре: новые законы от Госдумы

Как изменится жизнь россиян в ноябре: новые законы от Госдумы

Госрегулирование оборота этилового спирта

Росалкогольрегулирование ведет реестр мощностей технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции.

Производители алкоголя без добавления этилового спирта (за исключением производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования.

Граждане смогут изменить условия кредита из‑за COVID-19

ЦБ рекомендовал удовлетворять заявления физлиц об изменении условий кредита или займа, если доход заемщика больше не позволяет исполнять обязательства. Для этого нужно с 1 ноября по 31 декабря 2021 года предоставить банку заявление и документ, подтверждающий ковид у заемщика или живущих с ним членов семьи. Это касается и тех, кто уже реструктуризировал долг. Штрафы и пени не начислят.

На те же меры поддержки могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые.

Контроль за оборотом драгоценных металлов

Юрлица, осуществляющие добычу, попутное извлечение или производство драгметаллов, смогут добровольно вносить в специальную систему ГИИС ДМДК сведения о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.

Юрлица и ИП, состоящие на спецучете и использующие драгметаллы и драгоценные камни в производственных, научных и социально-культурных целях, смогут добровольно вносить в систему сведения о получении этих металлов и камней и их расходовании.

Нововведение не распространяется на организации, которые хранят, изучают и экспонируют музейные предметы, и музейные коллекции из предметов, включенных в состав Музейного фонда РФ.

23 ноября

Лицензирование сервисного обслуживания вооружения и военной техники

Для сервисного обслуживания вооружения и военной техники с 23 ноября потребуется лицензия.

Исключение — госконтракты о сервисном обслуживании вооружения и военной техники, заключенные до 23 ноября.

29 ноября

Регистрация корпоративных сим-карт

Компании и ИП должны передать данные об их корпоративных номерах до 30 ноября 2021 года. Иначе эти карты заблокируют 1 декабря. Сотрудники, в свою очередь, должны эти данные подтвердить. Сделать оба действия можно на Госуслугах.

Закон направлен на борьбу с телефонным мошенничеством и позволит снизить число противоправных действий с использованием анонимных сим-карт.

- Хочу обратить внимание на поправки в сфере госрегулирования оборота этилового спирта, — написал в своем Телеграм-канале председатель Госдумы России Вячеслав Володин. — Закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке. Это важно для защиты здоровья наших граждан.

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости