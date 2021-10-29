На Новый год Сыктывкар украсят 13 площадок

Департамент финансов администрации Сыктывкара разметил на портале госзакупок аукцион на устройство и содержание новогодних городков. Торги состоятся 12 ноября, начальная цена контракта — 9,2 млн рублей.

К встрече Нового года украсят 13 площадок:

Стефановская площадь;

микрорайон Орбита;

местечко Давпон;

поселок Краснозатонский;

поселок Верхняя Максаковка;

поселок Седкыркещ;

местечко Лесозавод;

поселок Нижний Чов;

микрорайон Верхний Чов;

местечко Сосновая поляна;

местечко Дырнос;

местечко Кочпон-Чит;

парк в микрорайоне Строитель.

Концепция оформления главного новогоднего городка уже выбрана. Стефановская площадь станет столицей леса Коми края. В техзадании уточняется, что площадь должна быть оформлена «по мотивам детских мультфильмов с элементами коми орнамента с использованием снега и льда». В центре будет установлена живая елка высотой 22 метра. Будет сделан каток, установлены световые фигуры, горки и скамейки, развешана иллюминация.