На Новый год Сыктывкар украсят 13 площадок

Департамент финансов администрации Сыктывкара разметил на портале госзакупок аукцион на устройство и содержание новогодних городков. Торги состоятся 12 ноября, начальная цена контракта — 9,2 млн рублей.
К встрече Нового года украсят 13 площадок:
- Стефановская площадь;
- микрорайон Орбита;
- местечко Давпон;
- поселок Краснозатонский;
- поселок Верхняя Максаковка;
- поселок Седкыркещ;
- местечко Лесозавод;
- поселок Нижний Чов;
- микрорайон Верхний Чов;
- местечко Сосновая поляна;
- местечко Дырнос;
- местечко Кочпон-Чит;
- парк в микрорайоне Строитель.
Концепция оформления главного новогоднего городка уже выбрана. Стефановская площадь станет столицей леса Коми края. В техзадании уточняется, что площадь должна быть оформлена «по мотивам детских мультфильмов с элементами коми орнамента с использованием снега и льда». В центре будет установлена живая елка высотой 22 метра. Будет сделан каток, установлены световые фигуры, горки и скамейки, развешана иллюминация.
На других площадках елки будут искусственными, причем разной высоты: например, в Орбите появится 12-метровое дерево, в других местах — 8-метровые. Правда, в некоторых поселках и микрорайонах предполагается заготовка и установка живых елей высотой 6 метров. На территориях установят светодиодные фигуры («Звезда», «Заяц», «Дед Мороз», «Лиса», «Снеговик», «Елка»), горки, развесят гирлянды.
Действие контракта на содержание новогодних городков завершится 28 февраля, передает БНК.