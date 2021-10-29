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На Новый год Сыктывкар украсят 13 площадок

На Новый год Сыктывкар украсят 13 площадок

Департамент финансов администрации Сыктывкара разметил на портале госзакупок аукцион на устройство и содержание новогодних городков. Торги состоятся 12 ноября, начальная цена контракта — 9,2 млн рублей.

К встрече Нового года украсят 13 площадок:

  • Стефановская площадь;
  • микрорайон Орбита;
  • местечко Давпон;
  • поселок Краснозатонский;
  • поселок Верхняя Максаковка;
  • поселок Седкыркещ;
  • местечко Лесозавод;
  • поселок Нижний Чов;
  • микрорайон Верхний Чов;
  • местечко Сосновая поляна;
  • местечко Дырнос;
  • местечко Кочпон-Чит;
  • парк в микрорайоне Строитель.

Концепция оформления главного новогоднего городка уже выбрана. Стефановская площадь станет столицей леса Коми края. В техзадании уточняется, что площадь должна быть оформлена «по мотивам детских мультфильмов с элементами коми орнамента с использованием снега и льда». В центре будет установлена живая елка высотой 22 метра. Будет сделан каток, установлены световые фигуры, горки и скамейки, развешана иллюминация.

На других площадках елки будут искусственными, причем разной высоты: например, в Орбите появится 12-метровое дерево, в других местах — 8-метровые. Правда, в некоторых поселках и микрорайонах предполагается заготовка и установка живых елей высотой 6 метров. На территориях установят светодиодные фигуры («Звезда», «Заяц», «Дед Мороз», «Лиса», «Снеговик», «Елка»), горки, развесят гирлянды.

Действие контракта на содержание новогодних городков завершится 28 февраля, передает БНК.

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