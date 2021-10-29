В Сыктывкаре перевыполнили план по призыву

В Сыктывкаре план по подготовке призывников к военной службе выполнен на 101%. Итоги подготовки граждан к военной службе по военно-учетным специальностям в 2020-2021 учебном году опубликовала столичная мэрия.

На территории Сыктывкара организована обязательная подготовка юношей к военной службе. Обучение призывников по военно-учетным специальностям проводилось в Сыктывкарской объединённой технической школе на базе ДОСААФ России.

На 2020-2021 учебный год военному комиссариату было установлено задание по подготовке 79 человек, из них водителей категории "С" - 65 человек, "Е" – 2 человека, связистов – 12 человек.