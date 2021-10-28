Врач рассказал, какая еда не дает уснуть

Нутрициолог Анастасия Гаврикова рассказала РИА Новости о самых вредных и полезных продуктах на ужин для тех, кто жалуется на качество сна.
По ее мнению, в первую очередь нужно отказаться от высокоуглеводной пищи и больших порций. Вечернее переедание может быть связано с отсутствием завтрака и частыми перекусами вместо полноценных приемов пищи в течение дня.
- Если на ужин вы едите макароны с сыром и майонезом, а потом еще пьете чай с конфетами, то заснуть будет тяжело. Вашему организму не нужны углеводы в таком количестве, поскольку ночью вы должны спать, энергия вам не нужна. Такая тяжелая пища не усваивается за несколько часов. В итоге организм вместо отдыха тратит ресурсы на восстановление, - сообщила Гаврикова.
Идеальный ужин, по ее словам, должен выглядеть следующим образом: белки, овощи, зелень и полезные жиры.
- Например, вы можете приготовить паровую куриную котлету с брокколи или с цветной капустой, а к ней добавить салат из огурцов, помидоров, сезонных овощей, зелени, листового салата и заправить нерафинированным маслом и тыквенными семечками. После такого ужина у вас будет легкость, вы сможете заснуть, - заключила нутрициолог.