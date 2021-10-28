Врач рассказал, какая еда не дает уснуть

Нутрициолог Анастасия Гаврикова рассказала РИА Новости о самых вредных и полезных продуктах на ужин для тех, кто жалуется на качество сна.

По ее мнению, в первую очередь нужно отказаться от высокоуглеводной пищи и больших порций. Вечернее переедание может быть связано с отсутствием завтрака и частыми перекусами вместо полноценных приемов пищи в течение дня.