Появились подробности ДТП с двумя погибшими на трассе под Ухтой

По предварительной информации, сегодня в 9:10 на 286 км трассы Сыктывкар - Ухта столкнулись четыре транспортных средства. 46-летний водитель ГАЗели двигался со стороны Сыктывкара в направлении Ухты. Во время обгона фуры мужчина выехал на встречную полосу, по которой навстречу двигался грузовик Tatra под управлением 26-летнего молодого человека. После столкновения автомобили задели по касательной фуру и еще одну ГАЗель.

Погибли водители ГАЗели, совершавшей обгон, и грузовика Tatra. Больше пострадавших в происшествии нет. Подробности уточняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

*** ГИБДД обращается к водителям транспортных средств и настоятельно рекомендует соблюдать правила безопасности дорожного движения. Водители обязаны учитывать дорожные условия и выполнять маневры только при полном обеспечении безопасности для всех участников дорожного движения.