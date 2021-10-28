В одном из городов Коми уволили Мэра

Решение принято на внеочередной сессии совета депутатов городского поселения 28 октября. Об этом сообщает БНК.
Большинством голосов руководитель администрации Емвы Андрей Котов уволен. Исполнять его обязанности будет Николай Булгаков.
По данным декларации о доходах, Андрей Котов в 2020 году заработал 1 млн 75 тысяч рублей. У него есть 1/4 доли в квартире. В собственности – ВАЗ 21061 и «Мерседес 240»
Как сообщалось ранее, в августе этого года сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулем которого был Андрей Котов. У него выявили признаки опьянения.