В одном из городов Коми уволили Мэра

Решение принято на внеочередной сессии совета депутатов городского поселения 28 октября. Об этом сообщает БНК.

Большинством голосов руководитель администрации Емвы Андрей Котов уволен. Исполнять его обязанности будет Николай Булгаков.

По данным декларации о доходах, Андрей Котов в 2020 году заработал 1 млн 75 тысяч рублей. У него есть 1/4 доли в квартире. В собственности – ВАЗ 21061 и «Мерседес 240»