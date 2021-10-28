В Коми от COVID-19 скончались две беременные женщины

Данные об этом накануне озвучил глава министерства здравоохранения Игорь Дягилев. Он отметил, что в регионах России цифры по летальным случаям среди женщин, которые вынашивают ребенка и заболели коронавирусом, выше. Цифра в Коми по умершим среди беременных - за все время пандемии.

Министр заявил, что буквально на днях вышел приказ Минздрава РФ о вакцинации против ковида будущих и кормящих мам. Таких пациенток будут сопровождать и консультировать с привлечением федеральных медиков, сообщает komi.istochnik.online.