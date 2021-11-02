Фотограф показал журналистам заброшенные полярные поселки

- Родился в Воркуте. Окончил школу, потом очно московский государственный горный университет. Когда закончил, предложили работу в Воркутауголь, поэтому вернулся обратно. Работал в центре развития бизнес системы, потом перевёлся на шахту "Комсомольскую" горным мастером. Сейчас занимаю должность горно-технического инспектора производственного контроля.

Когда начали увлекаться фотографией? Много ли времени у вас ушло на то, чтобы стать профессионалом в этой сфере?

- Любовь к фото и видеосъемке начала зарождаться в 2018 году. Тогда я первый раз с отцом пошёл на полярный Урал. Там я снял свой первый сюжет о походе и сделал несколько фото на телефон, камеры у меня не было. С того времени я постепенно все больше и больше вовлекался в творчество, смотрел блоги наших росссийских фотографов, потом зарубежных. Пересмотрел кучу видеоуроков. Начал повторять за фотографами, а именно их стиль, видение, ракурсы. Сейчас у меня уже сложился свой стиль. Но я на этом не останавливаюсь, каждый день я просматриваю кучу разных фотографий в "Инстаграме", ловлю вдохновение так скажем.



Почему вы фотографируете именно в таком стиле?

- Стиль провинциальных фотографий, назовём это так, мне очень понравился у фотографа Арсения Котова. Он приезжал к нам в Воркуту в начале 21 года. Я провёл с ним пару дней и вдохновился его работами. Смотря на свою аудиторию в "Инстаграм", я вижу, что есть запрос на такие фото. Много люди, которые уехали из Воркуты, хотят посмотреть, как выглядит сейчас город. Я хочу показывать Воркуту не как умирающий город, а как город, в котором до сих пор живут люди, которые не дают ему умереть. В этом есть своя эстетика. - На самом деле, во мне борется два человека с разными стилями фотографий. Один очень любит снимать природу, а другому нравится снимать провинциальную эстетику. В моём случае Воркуту и его окрестности.

У вас много фотографий Воркуты. Вам нравится этот город?

- Мне нравится Воркута, потому что я тут родился. Но, буду честен, очень хочется переехать отсюда. Мне не хватает какой то городской суеты. Я жил в Москве 6 лет. Прочувствовал тот городской темп, хочется вернуться. Кому-то наоборот, нравится жить в Воркуте , в спокойствии.

По поводу вашего недавнего интервью немецкому телешоу Galileo. Как на вас вышли? О чем вы беседовали?

- Продюсер канала нашёл меня на Facebook. В апреле мне посчастливилось поработать с Антоном Лядовым с канала The Люди. В ролике у Антона меня и заприметили ребята с немецкого телевидения. Гостям из Германии очень понравилась Воркута. Мы с ними ездили в закрытые посёлки, они интересовались историей, причиной закрытия этих посёлков. В "заброшках" есть своя атмосфера, и они ее прочувствовали.

Как вы хотите развивать свой блог? Может, вы бы хотели профессионально заниматься фотографией и уйти с работы?

- Очень хочется, чтобы мои работы видело как можно больше людей. Но есть сдерживающий фактор: я живу в Воркуте и когда-то просто закончатся идеи для фотографий. Часто выезжать из города нет возможности из-за основной работы. Поэтому хочется хотя бы на местом уровне как-то продвигать свой блог. Мысли о том, чтобы бросить работу и полностью заниматься фотографией, посещают меня частенько, особенно, когда я смотрю блоги других фотографов, но что для этого нужно сделать пока понимания нет.

Каким вы видите будущее Воркуты? Можно ли ее спасти от вымирания и как это сделать?